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التصريح بدفن مستشار محافظ المنوفية الأسبق والتحفظ على السائق سبب الحادث

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:04 م
التصريح بدفن مستشار محافظ المنوفية الأسبق والتحفظ على السائق سبب الحادث جثه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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أمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بالتصريح بدفن جثة مذيع بقناة الحدث اليوم، مستشار محافظ المنوفية الأسبق، والذى لقى مصرعه بحادث تصادم بسيارة مقطورة، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على قائد المقطورة وعرضه باكر بصحبة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بين سيارة نقل وملاكى.

 

وانتقل على الفور المقدمان محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وأحمد على رئيس وحدة مرور طوخ، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة، على الطريق انفصلت المقطورة، بسبب كسر العريش فأطاحت المقطورة بالسيارة الملاكى التى يقودها محمد السرسي، مذيع فى قناة الحدث اليوم، ومستشار محافظ المنوفية الأسبق ثم انحرفت المقطورة مرة اخرى لتقتحم، معرض قطع غيار سيارات عربات نقل.

 

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الملاكى، وتهشم المعرض وتم التحفظ على المقطورة والسيارة النقل وقائدها، ونقل جثة المتوفى لمستشفى طوخ

 

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى والتحفظ على سائق السيارة المقطورة وعرضة باكر بصحبة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.


طوخ

اخبار مصر

القليوبية

حادث تصادم

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