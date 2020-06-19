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التصريح بدفن فتاة ووالدها توفيا غرقًا بنهر النيل فى الصف

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:21 م
التصريح بدفن فتاة ووالدها توفيا غرقًا بنهر النيل فى الصف جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة فتاة ووالدها لقيا مصرعهما غرقًا داخل نهر النيل فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لقيت فتاة ووالدها مصرعهما غرقا بنهر النيل بالصف، اليوم الجمعة، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة لانتشال جثتيهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق فتاة تدعى "أ.خ" ووالدها بنهر النيل بالصف، تم إخطار رجال الإنقاذ النهرى، للانتقال لانتشال جثتيهما، وبدء عمليات البحث، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 

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