التشيك تلغى شرط ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة أول يوليو

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت جمهورية التشيك الأوروبية، أنها سوف ترفع الشرط الذي يلزم الأفراد بارتداء الكمامات أو ما شابه فى الأماكن العامة المغلقة من الأول من يوليو المقبل عبر أجزاء كثيرة بالبلاد، وقال وزير الصحة آدم فويتيخ إن القواعد المفروضة حاليا في المتاجر وفي وسائل النقل العامة، سوف تظل قائمة فى الأماكن التي فيها معدل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) لايزال مرتفعا.

وحاليًا مازال التفشي نشطا في العاصمة براج والمنطقة المحيطة ببلدة كارفينا المتخصصة في التعدين بشرق البلاد القريبة من الحدود مع بولندا، حيث تعتزم السلطات نشر خريطة سوف يتم تحديثها بانتظام.

كانت جمهورية التشيك من أولى الدول في أوروبا التي طبقت شرط الالتزام بارتداء الكمامات في 18 مارس، وقالت وزارة الصحة إنه حتى أمس الخميس سجلت البلاد 10230 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و334 وفاة مرتبطة بالفيروس.