اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التشيك تلغى شرط ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة أول يوليو

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:28 م
التشيك تلغى شرط ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة أول يوليو التشيك
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جمهورية التشيك الأوروبية، أنها سوف ترفع الشرط الذي يلزم الأفراد بارتداء الكمامات أو ما شابه فى الأماكن العامة المغلقة من الأول من يوليو المقبل عبر أجزاء كثيرة بالبلاد، وقال وزير الصحة آدم فويتيخ إن القواعد المفروضة حاليا في المتاجر وفي وسائل النقل العامة، سوف تظل قائمة فى الأماكن التي فيها معدل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) لايزال مرتفعا.
 
وحاليًا مازال التفشي نشطا في العاصمة براج والمنطقة المحيطة ببلدة كارفينا المتخصصة في التعدين بشرق البلاد القريبة من الحدود مع بولندا، حيث تعتزم السلطات نشر خريطة سوف يتم تحديثها بانتظام.
 
كانت جمهورية التشيك من أولى الدول في أوروبا التي طبقت شرط الالتزام بارتداء الكمامات في 18 مارس، وقالت وزارة الصحة إنه حتى أمس الخميس سجلت البلاد 10230 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و334 وفاة مرتبطة بالفيروس.
 

التشيك

كورونا

كمامات طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

الأهلي يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً

الأهلي يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة