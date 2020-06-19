وذكرت وزارة الصحة التشيكية، أن عدد الحالات الجديدة بلغ 118 حالة يوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية تسجل منذ 21 أبريل، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وكانت الجمهورية الواقعة في وسط أوروبا قد خففت منذ مايو الماضي القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحتى صباح اليوم، سجلت البلاد 10 آلاف و283 إصابة بالفيروس، تعافى ثلاثة أرباعها تقريبا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 334 حالة وفاة.

ووفقا لمسؤولي الصحة، لدى التشيك بؤرتان ساخنتان في براغ ومنطقة كارفينا التي تشتهر بالتعدين في شرق البلاد.