التحفظ على 16 ألف لتر كحول طبى قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، قبل بيعه فى السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم المنتزة أول، لحجبه عن التداول كمية كبيرة من الكحول الطبى بقصد رفع أسعاره.

تم مداهمة المحل والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، تم احتكارها بقصد رفع أسعارها وبيعها بأسعار عاليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.