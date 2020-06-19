اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحفظ على 16 ألف لتر كحول طبى قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:50 م
التحفظ على 16 ألف لتر كحول طبى قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية كحول-ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، قبل بيعه فى السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم المنتزة أول، لحجبه عن التداول كمية كبيرة من الكحول الطبى بقصد رفع أسعاره.

 

تم مداهمة المحل والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، تم احتكارها بقصد رفع أسعارها وبيعها بأسعار عاليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مستلزمات طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين.. فيديو

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة