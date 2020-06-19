اليوم السابع
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التحفظ على لحوم فاسدة وعرضها على لجنة صحية لفحصها فى الوراق

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 ص
التحفظ على لحوم فاسدة وعرضها على لجنة صحية لفحصها فى الوراق لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بالتحفظ على منتجات لحوم منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل مخزن لحفظ اللحوم غير مرخصة فى الوراق، وعرضها على لجنة صحية لفحصها، وكتابة تقرير عنها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.

وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين التكميلية حول الواقعة، وأمرت بحبس مالك المخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشنت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 108 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلىإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.


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