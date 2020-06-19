التجارة والتوزيع تتصدر القطاعات الخضراء بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.9%، أعقبه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.5%، تلاه قطاعي مواد البناء والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاعات السياحة والترفيه، والعقارات، الموارد الأساسية، الرعاية الصحية والأدوية، الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، 1%، 0.8%، 0.5%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وأخيراً قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10857.87 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.38% مغلقًا عند مستوى 2089.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً هامشياً مغلقًا عند مستوى 12408.8 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 706.07 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 579.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 307.9 مليار جنيه إلى 308 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.5 مليار جنيه إلى 171.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.