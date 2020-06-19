اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 02:57 م
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البيئة: 104 غطاسين يجمعون 3 أطنان مخلفات فى حملة نظافة تحت الماء.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:54 م
البيئة: 104 غطاسين يجمعون 3 أطنان مخلفات فى حملة نظافة تحت الماء.. صور جانب من حملة نظافة مياه البحر
كتبت آية دعبس

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أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بقيام عدد من الغواصين بمدينة دهب بتنظيم حملة نظافة تحت الماء بمناطق اللاجونة وسقالة مسطحات دهب ومنطقة مخر سيل المسبط واللايت هاوس ومنطقة وادى قنى بالتعاون مع محمية نبق  لحماية التنوع البيولوجى. 
 
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى بالإضافة الى دمج المجتمع المدنى و العاملين فى قطاع السياحة فى برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على استدامتها.
 
شارك فى الحملة  104 غطاسون على مدار ثلاث ايام لحماية التنوع البيولوجى متخذين كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة معربين عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية و هو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.  
 
وأسفرت الحملة عن ازالة كمية كبيرة من المخلفات التى تقدر بحاولى 3 طن تقريبا وتنوعت المخلفات بين البلاستيكية و الزجاجية والمعدنية والخشبية و غيرها، وقد تم نقلها الى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة.
 
حملة النظافة استمرارا  لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع  لدعم العمل البيئى وفق آليات  التنمية المستدامة و العمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.
 
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعلنت عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر، من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى جمعية هيبكا وذلك فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجارى، فى إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، مشيرة إلى أن الحملة تعتبر هى أول أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر فى مجال حماية التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللاجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى و القطاع السياحى فى الانشطة البيئية .
 
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