اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: نصلى لمن فى السجون كى يتوبوا إلى الله

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:40 ص
البابا تواضروس: نصلى لمن فى السجون كى يتوبوا إلى الله قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حلقة جديدة من برنامجه اليومي " معا بنفس واحدة" مطالبا جموع الأقباط بالصلاة للذين في السجون.

وقال البابا تواضروس: نصلي لأبنائنا الذين في السجون في كل دولة سواء الذين سقطوا في جرائم أو ضبطوا يخالفون القانون.
 
وأضاف البابا تواضروس: نصلي لهم لأن حياة السجن ضيقة جدا، فالحرية هي أغلى شئ تنزعه الدول ممن يخالف القانون، لذلك نصلي لهم لكي يصبح السجن فرصة للإصلاح والتوبة والعودة إلى الله.
 
واستكمل البابا: حياة التسليم هي ما عاشه بطرس الرسول حين كان في السجن محروس بعساكر ومحاصر ولكن الملاك أرسل له رسالة فقام فورا وأطاع الوصية والله اخرجه من السجن فاستمع إلى الوصية وطبقها وعيشها.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل

 

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني

معا بنفس واحدة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة