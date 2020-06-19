البابا تواضروس: نصلى لمن فى السجون كى يتوبوا إلى الله

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حلقة جديدة من برنامجه اليومي " معا بنفس واحدة" مطالبا جموع الأقباط بالصلاة للذين في السجون.
وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.
كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.
وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل
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