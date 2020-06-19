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الاتحاد الأوروبى يطالب الصين بالتزام حقوق الإنسان .. اعرف التفاصيل

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:03 م
الاتحاد الأوروبى يطالب الصين بالتزام حقوق الإنسان .. اعرف التفاصيل الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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طالب الاتحاد الأوروبى فى بيان له صباح اليوم، من الصين أن تضمن الاحترام الكامل لسيادة القانون، وأن تضع ضمانات للمحاكمات العادلة، وأن تحقق بشكل شامل في جميع حالات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم.

جاء ذلك بعد أن حُكم على المحامي الصيني البارز لحقوق الإنسان ،  يو وين شنج ، في 17 يونيو 2020 بالسجن 4 سنوات ، بعد أكثر من 900 يوم من الاحتجاز، وقد جرت محاكمته خلف أبواب مغلقة.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الصيني والتزامات القانون الدولي ، للمتهمين الحق في محاكمة عادلة ، تعقد دون تأخير لا مبرر له ، في الدفاع المناسب والوصول إلى محام من اختيارهم، ولكن لم يتم احترام حقوق يو ون شنج.

ودعا الاتحاد  الصين بالإفراج الفوري عن يو ون شنج ، بالإضافة إلى غيرهم من المحامين المحتجزين والمدانين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك هوانج كي ولي ليوهان وجي جويبنج وتشين يونجمين وجاو تشيشينج وإلهام توهتي وتاشي وانجتشوك وو وو جان و ليو فييو.

 

 


الاتحاد الأوروبى

الصين

حقوق الانسان

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