اليوم السابع
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الإحصاء: تراجع واردات مصر من اللحوم لـ125 مليون دولار فى مارس الماضى

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 ص
الإحصاء: تراجع واردات مصر من اللحوم لـ125 مليون دولار فى مارس الماضى لحوم - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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للشهر الثالث على التوالى تشهد واردات مصر من اللحوم تراجعا ملحوظا، وهو ما يرجح كفاية المعروض من اللحوم لحجم الطلب المحلي، منذ بداية العام وحتى الآن، حيث ترصد بيانات حكومية تراجع حجم الواردات المصرية من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية من اللحوم فى شهر فبراير الماضى بلغت نحو 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%، كما بلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وحققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%، وتضمنت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

وجاءت واردات القمح فى المركز الثاني، والتى بلغت 260 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 366 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 28.8%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول نحو 222 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 741 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 70%.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اللحوم

واردات مصر

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