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الأوقاف: نقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب فقط بـ 20 مصليًا

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 ص
الأوقاف: نقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب فقط بـ 20 مصليًا مسجد السيدة زينب
كتب على عبد الرحمن

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قالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك بحضور 20 مصليا فقط، على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم اتخاذها أي قرار حتى الآن بشأن فتح المساجد أمام المصلين سواء لصلاة الجمعة أو لأى صلاة، مؤكدة أن الأمر متروك لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء، والتي أعلنت في وقت سابق دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والعاملين في المساجد بضرورة الالتزام بقرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة، مؤكدة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.


وزاره الأوقاف

الأوقاف

مسجد السيده زينب

صلاة الجمعة

الصلاة

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