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الأوقاف توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:29 ص
الأوقاف توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة وزارة الاوقاف
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة  أن الـ 6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار الـ 6 سنوات السابقة منذ عام 2014 حتى 2020، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلاً عن صيانة وترميم وفرش كافة المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية.

وفي سياق متصل، فقد قامت الوزارة بإعداد برامج لتدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك تحسين أحوالهم المالية، بالإضافة إلى الانفاق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه سنويًّا، كما تم الإسهام في توفير سكن كريم وبناء المدارس ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، وذلك خلال السنوات الست الماضية.


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