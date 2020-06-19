اليوم السابع
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الأمم المتحدة تجرى تحقيقا حول العنصرية بعد مقتل جورج فلويد

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:57 م
الأمم المتحدة تجرى تحقيقا حول العنصرية بعد مقتل جورج فلويد جثمان جورج فلويد
جنيف (رويترز)

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ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائى والعنيف للشرطة الذى أدى إلى مقتل جورج فلويد فى مدينة منيابوليس الأمريكية فى الشهر الماضى وأمر بإعداد تقرير حول "العنصرية المنظمة" ضد المواطنين من أصل أفريقي.

 

وبالإجماع وافق المجلس الذى يضم فى عضويته 47 دولة والذى يتخذ من جنيف مقرا له على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير فى غضون عام.

 

وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فى العنصرية فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.

 

 


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