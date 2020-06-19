اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 07:55 ص
خالد صلاح
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استقالة وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية بسبب توتر العلاقات مع بيونج يانج

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:31 ص
استقالة وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية بسبب توتر العلاقات مع بيونج يانج زعيما الكوريتين - أرشيفية
أ ش أ

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قبل رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" استقالة وزير الوحدة كيم يون تشيول اليوم /الجمعة/ على خلفية توتر العلاقات بين الكوريتين.
وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين سيوك - في رسالة نصية الى الصحفيين نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "قبل الرئيس مون بعرض وزير الوحدة كيم يونج تشول لاستقالته في غضون الساعة 10:40 قبل ظهر اليوم"، مضيفا أن مون استمع إلى موقف الوزير كيم من تقديم استقالته أثناء تناوله معه وجبة العشاء يوم أمس.
وسبق أن عرض الوزير يوم الأربعاء الماضي استقالته متحملا مسئولية تدهور العلاقات بين الكوريتين.
ومن المتوقع أن يسرع الرئيس مون في تعيين وزير جديد لوزارة الوحدة خلفا له، نظرا لتدهور العلاقات بين الكوريتين جراء تصريحات انتقادية وتهديدات عسكرية من قبل كوريا الشمالية.
وظهر النائب البرلماني لي إن-يونج عن الحزب الديمقراطي الحاكم كمرشح أوفر حظا لمنصب وزير الوحدة من جانب الحزب الحاكم.
كما أن النائب البرلماني "لي" كان رئيسا للكتلة البرلمانية السابق للحزب وهو نائب برلماني لـ4 دورات، وتولى منصب رئيس اللجنة البرلمانية لتطوير العلاقات بين الكوريتين ولجنة الوحدة للحزب.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

شبه الجزيرة الكورية

الكوريتين

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