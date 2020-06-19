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استقالة مسؤولة بارزة بالبنتاجون.. ومراقبون يؤكدون: رسبت فى امتحان الولاء

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:10 ص
استقالة مسؤولة بارزة بالبنتاجون.. ومراقبون يؤكدون: رسبت فى امتحان الولاء البنتاجون
رويترز

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صرحت مصادر لرويترز بأن كاثرين ويلبارجر، وهى من بين أبرز المسؤولين المعنيين بالسياسات فى البنتاجون، استقالت من منصبها بعد أن أمضت به ثلاث سنوات. جاء هذا في وقت يتهم فيه البعض الرئيس دونالد ترامب بالسعي لتنصيب "موالين" في أكبر المناصب المتصلة بالأمن القومي.

وتحظى ويلبارجر بتقدير رفيع من جانب خبراء الأمن القومي سواء في أوساط حزب ترامب الجمهوري أو بين الديمقراطيين.

ولم يتضمن خطاب الاستقالة الذي قدمته ويلبارجر سببا لقرارها. واطّلعت رويترز على نسخة من الخطاب وكانت أول من ينشر خبرا عن الأمر.

كان البيت الأبيض قد عين ويلبارجر في 13 فبراير في موقع بارز بالمخابرات، لكنه أعلن في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي عزمه ترشيح برادلي هانسل، وهو مساعد خاص سابق لترامب، لمنصب نائب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات.

واتهم مسؤولون حاليون وسابقون البيت الأبيض بتجاوز ويلبارجر بسبب عملها السابق مع السناتور الجمهوري الراحل جون مكين، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ والذي كان من أشد منتقدي ترامب.

وقال مسؤول أمريكي سابق طالبا عدم نشر اسمه "يبدو أنها رسبت في امتحان الولاء بصورة أو أخرى". وعبّر مصدر بالكونجرس عن مشاعر الإحباط لأن إدارة ترامب لم تقدر "قيمة من أثمن ما لديها".

 

 

 

 

 


البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

دونالد ترامب

ترامب

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