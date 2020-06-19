ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل بالعجمى إلى 240 حالة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد ، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، إرتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا الى 240 حالة، وحالات التحويل للعلاج المنزلى إلى 63 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 464 حالة .

وقالت مدير مستشفى العجمى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى ، فى علاج المصابين، حيث تقدم العديد من المتعافين بالشكر للأطباء والتمريض على حسن التعامل والرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.