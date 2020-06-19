اليوم السابع
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ارتفاع ضحايا الانفجارات فى باكستان إلى 4 قتلى بينهم جنديين

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:34 م
ارتفاع ضحايا الانفجارات فى باكستان إلى 4 قتلى بينهم جنديين عناصر من الجيش الباكستانى
كراتشى (رويترز)

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قال مسؤولون إن ثلاثة انفجارات متعاقبة أعلنت جماعة انفصالية غير معروفة كثيرا مسؤوليتها عنها أودت بحياة 4 أشخاص من بينهم جنديان فى إقليم السند بجنوب باكستان اليوم الجمعة، وأسفرت الانفجارات أيضا عن إصابة 12 شخصا آخرين على الأقل.

 

وقالت منظمة الجيش الثورى السندي، وهى منظمة غامضة تطالب بانفصال إقليم السند عن الاتحاد الباكستاني، إنها نفذت الهجمات، ووقع أحد الانفجارات فى كراتشى أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند وقُتل فيه مدنى وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم جندي.

 

وقال فاروق على قائد الشرطة فى منطقة غوتكى التى تبعد 500 كيلومتر شمالى كراتشى لرويترز إن جنديين قتلا فى الانفجار الثانى الذى وقع فى تلك المنطقة، كما قُتل أحد المارة، ووقع الانفجار الثالث فى منطقة لاركانا بإقليم السند ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى هذا الانفجار.

 

وفيما مضى، نفذ الجيش الثورى السندى هجمات صغيرة من بينها تفجير قضبان سكك حديدية، لكن معركته الانفصالية أقل عنفا من مساعى الانفصاليين فى إقليم بلوخستان المجاور.

 

 


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أخبار باكستان

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