اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 16 الفا و101 حالة

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:10 ص
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 16 الفا و101 حالة كورونا فى النمسا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة النمساوية الخميس عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد الى 16 الفا و101 حالة من إجمالى عدد الاصابات البالغ 17 الفا و223 حالة .
وقال بيان لوزارة الصحة الخميس إن عدد الاصابات التى تعالج فى المستشفيات بلغ 72 حالة منهم 8 حالات فى العناية المركزة بينما بلغ اجمالي الوفيات 688 حالة مشيرا الى أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة في أنحاء النمسا أمس .
يشار إلى أن البرلمان النمساوي ناقش اليوم زيادة حزمة المساعدات المالية والاقتصادية لمضاري جائحة كورونا كما قررت الحكومة النمساوية التوسع فى تخفيف قيود السفر الى دول اوروبا حيث رفع كل المحاذير الخاصة بأسبانيا اعتبارا من بعد غد السبت .


النمسا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة