ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 16 الفا و101 حالة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية الخميس عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد الى 16 الفا و101 حالة من إجمالى عدد الاصابات البالغ 17 الفا و223 حالة .

وقال بيان لوزارة الصحة الخميس إن عدد الاصابات التى تعالج فى المستشفيات بلغ 72 حالة منهم 8 حالات فى العناية المركزة بينما بلغ اجمالي الوفيات 688 حالة مشيرا الى أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة في أنحاء النمسا أمس .

يشار إلى أن البرلمان النمساوي ناقش اليوم زيادة حزمة المساعدات المالية والاقتصادية لمضاري جائحة كورونا كما قررت الحكومة النمساوية التوسع فى تخفيف قيود السفر الى دول اوروبا حيث رفع كل المحاذير الخاصة بأسبانيا اعتبارا من بعد غد السبت .