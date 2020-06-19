اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 02:17 م
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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 42.12 دولار للبرميل

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:07 م
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 42.12 دولار للبرميل حقل نفط - ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعاً حيث سجلت العقود الآجلة لخام ب 42.12 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 61 سنتا أو ما يعادل 1.5%، وهو ما يعد أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 39.44 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 60 سنتا أو ما يعادل 1.5% .
 
وجاءت أسعار النفط اليوم مدعومة بعد أن  حثت لجنة وزارية لتحالف أوبك+ دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط  كما أنها تركت الباب مفتوحا لتمديد قيود الإنتاج غير المسبوقة من شهر  أغسطس أو تخفيفها، أيضا عزز إلتزام تحالف مايعرف بـ "أوبك بلس" بإتفاق خفض الإنتاج، أسعار النفط بالرغم  مما يشهده العالم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد .
 
 
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تحقق التوازن بنهاية 2020 أو في أوائل 2021.
 
وأبلغ كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادي الروسي، آر.بي.سي أنه لا جدوى لتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون في ظل تعافي الاقتصادات العالمية والطلب على النفط.
 
 
وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"  قد عقد  أمس بالتعاون مع الشركاء من خارج المنظمة  أول اجتماع شهري للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج  حيث كانت  قد قررت في وقت سابق تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 9.7 مليون برميل يوميا لشهر إضافى حتى نهاية يوليو 2020

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ارتفاع أسعار النفط

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