اتحاد الألعاب الإلكترونية بعد تشكيله الجديد: نسعى لزيادة قاعدة اللاعبين

كتبت هبة السيد

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً باعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي.

وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من شريف عبد الباقي رئيساً، وماجد فراج نائباً للرئيس، ومحمد عبد النبى أمينا للصندوق، وفى العضوية كل من وأمنية يحيى يوسف ( صحفية )، المهندس أشرف صبرى ( رئيس مجلس إدارة شركة فورى)، ومحمد وردة ( صحفى )، الدكتور عبادة الجزار ( وزارة الشباب والرياضة، وضم الاتحاد ولأول مرة شباب أق من ٢٥ سنة هم ومصطفى مجدي ( طالب بالاكاديمية الغربية للنقل البحرى )، بالإضافة للثنائي رنا محمد عبد الرحمن (طالبة بحاسبات عين شمس )، عبد الله جمال عبد العاطي ( مهندس ) في العضوية تحت السن، والذى جاءوا بعد إعلان ومقابلات مع من تقدموا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتم اسناد مهمة منطقة الاسكندرية ولجنة الروبوت الى المهندس ايمن القبانى لتنشيط العمل بالمحافظات وفى مجال العاب وتطبيقات الروبوت .

وأكد شريف عبد الباقي، أن مجلس الإدارة الجديد تنتظره تحديات كبيرة، أهمها توسيع قاعدة الممارسة والوصول إلى عدد كبير من لاعبي الألعاب الإلكترونية للمشاركة بشكل رسمي تحت مظلة الاتحاد، خاصة أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد يضم بين صفوفه عدد كبير من الشباب الذين يمتلكون تحديات كبيرة، كما سيتم الاستعانة بالشباب الذى تقدم لمقاعد تحت ٢٥ سنة فى اللجان النوعية المختلفة بالاتحاد والتى ستكون عصب العمل الفترة القادمة.

وأضاف عبد الباقي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنهم يسعون لمواصلة نجاحاتهم الأخيرة، والاستمرار في تنظيم بطولات لمشاركة الأندية والهيئات الشبابية والرياضية الرسمية فى بطولات الألعاب الالكترونية، التى أصبحت منتشرة ويمارسها كل الاعمار، واستقطاب الأندية والهيئات الرياضية والشبابية لعضوية الاتحاد، والتنسيق الكامل مع منظمى البطولات والمنصات الالكترونية على الانترنت التى تلعب دور كبير فى هذه الرياضة.

وشدد رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، على أن البعض في مصر ما زال يتعامل مع الألعاب الإلكترونية على أنها مجرد وقت للترفيه والتسلية بل هى رياضة ذهنية للتحول وبسرعة لتكون رياضة بدنية ايضا بفعل تكنولوجيا الواقع الافتراضى، كما أنها أصبحت صناعة هامة بمليارات الدولارات ولها بطولات عالمية رسمية وأندية أوروبية تسجل لاعبين فى مجال كرة القدم الالكترونية لتستغل الانتشار الكبير لهذه الرياضة.