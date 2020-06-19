اليوم السابع
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إيران تدعو للالتزام بالتباعد الاجتماعى بعد تجاوز إصابات كورونا حاجز 200 ألف

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:43 م
إيران تدعو للالتزام بالتباعد الاجتماعى بعد تجاوز إصابات كورونا حاجز 200 ألف اجراءات مكافحة فيروس كورونا
دبى (رويترز)

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تجاوز مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى إيران، اليوم الجمعة، حاجز 200 ألف إصابة، مع استمرار وسائل الإعلام الحكومية فى التحذير من أن إجراءات التباعد الاجتماعى لا تزال غير مطبقة بشكل ملائم رغم ارتفاع جديد تشهده معدلات الإصابات فى البلاد.

 

وتجاوزت الوفيات اليومية 100 حالة معظم هذا الأسبوع لأول مرة منذ شهرين. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 120 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالى إلى 9392 وفاة كما سجلت 2615 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالى إلى 200262 حالة.

 

وأظهر التلفزيون الحكومى عددا من العائلات وقد خرجت للتنزه دون وضع كمامات الوجه أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

 

وكان مركز الأبحاث البرلمانى قد أصدر تقريرا فى أبريل نيسان يشير إلى أن العدد الفعلى للوفيات من فيروس كورونا قد يكون ضعف العدد الرسمى تقريبا.

 

ونقل التلفزيون الحكومى عن حسين عرفاني، رئيس قسم الرعاية للأمراض المعدية فى وزارة الصحة، قوله إن الأقاليم الإيرانية سيسمح لها بأن تقرر ما إذا كانت ستفرض القيود أو تعلق تطبيقها فى المعركة ضد الفيروس.

 


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