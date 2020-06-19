إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

وأضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحى منذ 27 يومًا حتى الآن ، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها .

وأكد المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت على "جهاز CPAP"، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة إثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.