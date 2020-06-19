إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وتابع المصدر الطبى، أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة رجاء الجداوى، ليست مهمة طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز CPAP فى الوقت الحالى.
وأكد المصدر الطبى، أنه فى حالة سلبية نتيجة تحليل كورونا للفنانة رجاء الجداوى، خلال الأيام المقبلة، ورغبة أسرتها فى نقلها لمستشفى خاص غير مخصص لمصابى كورونا، سيكون هناك خطورة على نقلها بسبب حاجتها لجهاز "سيباب"، طوال الوقت، ونقلها بإسعاف مجهز إلى مستشفى آخر سوف يكون حسب تقييم الحالة، مشيرًا إلى أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز الـ "سيباب" التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهوره.
وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجته قبل قليل، إيجابية.
وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.
والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.
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