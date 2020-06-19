إنتشال جثة عامل من تحت أنقاض انهيار جزئى لمنزل في بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

إنتشلت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية ببنى سويف اليوم الجمعة، جثة عويس .ع.ع، عامل، مقيم قرية منقريش بمركز بنى سويف، من أسفل أنقاض إنهيار جزئى لمنزل بمدينة بنى سويف العاصمة.

ومن جانبه قال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إن الوحدة المحلية، ساهمت قوات الإنقاذ فى استخراج جثة العامل من تحت الانقاض ونقلته سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى الجامعى مع رفاقه من العمال الذين أصيبوا أمس نتيجة انهيار جزئى بالطابق الأرضى للمنزل أثناء إجراء أعمال صيانة مواسير الصرف الصحى بالمبنى.

كان محافظ بنى سويف تفقد أمس العقار بحى مقبل بعد تعرضه لانهيار الجزء الخلفى من الدور الأول علوى ،حيث يتكون العقار من دورين أرضى "مغلق"، مقر مكتب الصحة القديم"، وسقفه من الخشب، وأسفر ذلك عن إصابة 6 من العمال، كانوا يعملون فى صيانة لمواسير الصرف الصحى بالمبنى، حيث أسفرت تلك الأعمال عن انهيار ذلك الجزء، حسب التقرير المبدئى للإدارة الهندسية.

و تابع المحافظ ومدير الأمن أعمال الإنقاذ، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين الصحية، الذين تم تحويلهم للمستشفى الجامعي، إذ أجريت الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين، اللذين يعانون من كدمات وكسور بسيطة وجروح، ووجه المحافظ بسرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المبنى، والوقوف على الأسباب التى أدت لحدوث ذلك الانهيار، لاتخاذ الإجراءات أو القرارات المناسبة حيال ذلك.