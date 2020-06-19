اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 01:47 م
خالد صلاح
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إصابة مدير مستشفى دكرنس ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:47 م
إصابة مدير مستشفى دكرنس ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بكورونا الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إصابة كلا من الدكتور علاء حبيب مدير مستشفى دكرنس العام، ⁩والدكتورة سلوى فرحات رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، بفيروس كورونا المستجد.

ودعا "مكي"، للمصابين وجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية بالشفاء العاجل، وأن يمتعهم الله بدوام الصحة والعافية، وأن يرفع البلاء عن مصر.
 
وكان الدكتور عبد اللطيف دبور أخصائي جراحة المسالك البولية، توفى بمستشفي السنبلاوين العام، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تم نقله إلى مستشفي الححر الطبي بتمي الامديد، و تدهور حالته الصحية، وتم وضعه بالعناية المركزة.
 
كما تم إعلان سلبية النتائج للدكتور ياسر شعيب مدير مستشفي السنبلاوين العام، بعد احتجازه لمده 15 يوم داخل داخل مستشفي العزل، بعد إصابته بالفيروس واستمرار إيجابية النتائج طوال أسبوعين.
 
 
 
 
 

الدقهلية

صحة الدقهلية

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