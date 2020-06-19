إصابة طبيب عظام بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية بفيروس كورونا

يذكر بأن أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إصابة كل من الدكتور علاء حبيب مدير مستشفى دكرنس العام، ⁩و الدكتورة سلوى فرحات رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، بفيروس كورونا المستجد.

ودعا "مكي" للمصابين وجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية بالشفاء العاجل، وأن يمتعهم الله بدوام الصحة والعافية.

يذكر أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 30 حاله من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحسنهم وشفائهم التام، وسلبية التحاليل الخاصه بهم، وأشار مكي إلى أن المتعافين من قاطنى محافظة الدقهليه والمحافظات المجاورهحيث تلقوا العلاج اللازم وتماثلوا للشفاء التام

،وقد اوضح مكي بخروج عدد من كبار السن من بين المتعافين ، وقد قدم الفريق الطبي المعالج للحالات داخل مستشفي الحجر الصحي بتمي الامديد التهنئة المتعافين، وقد وضح رسم البهجة والسرور علي وجوه المتعافين، إستبشاراً بخروجهم من المستشفي متماثلين الشفاء التام، ومن جانب آخر تقدم المتعافين بالتحية والثناء على جنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى، لتقديم الدعم النفسي للمرضى جميعاً وروح التعاون والتفاني في تقديم الخدمة داخل المستشفى للمرضي، قائلةً: "أخيراً وليس آخراً سنظل في هذة المعركة حتي القضاء علي هذا الوباء، وإن كلفنا هذا الأمر أرواحنا مستعينين بالله لتجاوز هذة المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل".