إسعاف كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ و100 سيارة مجهزة لامتحانات الثانوية

كفر الشيخ محمد سليمان

أكد الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ ، أنه تم تخصيص 84 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة ل 16 سيارة أخرى ، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ،وستقف كل سيارة أمام اللجنة المخصصة لها.

وأضاف الجنزوري ، تم إعلان رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة ،مؤكداً أن السيارات المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، ستكون في حالة استنفار، والسيارات الاحتياطية ستكون على الطرق، طوال أيام الامتحانات، من خلال تمركز السيارات في الأماكن المحددة، وعلى الطريق الدولى الساحلى.

وقال الجنزوري ، في بيان له ،تم تكليف مشرفين اثنين لكل قطاع، للعمل الميداني على مدار الـ24 ساعة للمتابعة، والإشراف على تسليم وتسلم السيارات في المواعيد المحددة.