إزالة 123 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 6 أفدنة فى قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 221 حالة تعدٍ، مؤكدا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبد الباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 27 حالة تعدٍ بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي وقفط ونقادة بمساحة 5 آلاف و140 مترا مربعا، وازالة 123 حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضى الزراعية بمراكز ابوتشت ونجع حمادي وقنا وقفط وقوص والوقف بمساحة 6 أفدنة و2 قيراط و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 71 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز الوقف ودشنا وقنا ونقادة بمساحة 11 الف و925 متر مربع.

وأضاف أن إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 782 حالة تعدٍ بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 378 ألفت و851 مترت مربعت، و186 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 202 فدان و3 قراريط و19 سهما، و3087 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 143 فدانا و16 قيراطا، و609 حالات مخالفة بناء عشوائي بمساحة 96 الفا و843 مترا مربعا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى.



























