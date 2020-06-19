إزالة فورية لـ 1276 تعد وبناء مخالف فى الغربية

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1276 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة 551 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 26 فدان و 21 قيراط و 19 سهم، كما تم إزالة 491 بناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة علي مساحة 63 ألف متر و 811 مترًا مربعا ، بإلاضافة الي استرداد 12 ألف و 65.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 تعدٍ.

وأكد رحمي ، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له الانتهاء من الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعي الغربية، والتي استمرت علي مدار اليومين الماضيين ضمن المرحلة الثانية لتشكيل الفريق،وذلك بقاعة المجلس المحلي لمحافظة الغربية بحضور 251 شباب وفتاة .

وقال محمود ممتاز منسق الفريق وعضو المكتب الفني لمحافظ الغربية ، أن إجمالي المتقدمين بلغ 509 وتم فلترة هذه الأعداد وفقاً لشروط الالتحاق ، حتي وصل عدد المستحقين للحضور 430 ، شارك في الحضور منهم 251 شاب وفتاة.

وأضاف "ممتاز"، أنه تم إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين علي 4 فترات زمنية متباعدة من خلال تقسيمهم إلي 8 مجموعات، وسط اجراءات احترازية مكثفة بداية من الكشف الحراري والتعقيم والتباعد الاجتماعي بمقدر 4 كراسي بين كل متطوع وآخر.

وأوضح محمود ياسين، عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية أنه سيتم اختيار 100 شاب و فتاة كدفعة اولي لفريق متطوعي الغربية يليها دفعات اخرى متتالية في المرحلة الآخيرة، من خلال مقابلة شخصية عن طريق لجنة مٌشكلة برئاسة د. طارق رحمي محافظ الغربية.

من ناحيه اخرى اجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة بين مدراء 3إدارات بالمحافظة، حيث تم تغيير مديري إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية والشئون المالية.