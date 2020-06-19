إزالة شدة خشبية لعقار مخالف وحملة لصيانة الأعمدة بحى ثان المحلة.. صور

الغربية محمد طارق

شن حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس الحى ثان المحلة الكبرى، وبمشاركة موظفى الإدارة الهندسية وقسم الإنارة، حملة صيانة بعض الأعمدة الكهربائية بشارع الجمهورية وشارع سكة زفتى، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

كما قامت لمياء عبد اللطيف خليفه نائبة رئيس حى ثان المحلة الكبرى، بالقيام بشن حملة لازالة شدة خشبيه فى المهد لأعمال بناء مخالفة بالدور الثانى علوى بالعقار الكائن بشارع الإنتاج بنطاق الحى، وذلك بعد رصد المخالفة من قبل مهندسى الإدارة الهندسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وكان محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، تابع أمس، التزام السائقين والركاب بقرارات ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد " رئيس الحى " على السائقين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامه وأشاد بالتزام الكثير من المواطنين بارتداء الكمامه، مناشدا بعض المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامه وعدم احقيتهم فى استخدام وسائل المواصلات دون ارتداء الكمامه .



إزالة شدة خشبية لعقار مخالف



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