إزالة حالتى تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بمحافظة البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور و المحمودية عن إزالة حالتين تعدى على مساحة 2200 متر عبارة عن إزالة حالة تعدي بمساحة 1200 متر مربع بقرية البرنوجى التابعه لمجلس قرية نديبه بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الابيض.

وكذلك تنفيذ إزالة فورية فى المهد بمساحة 1000 متر مربع ، حيث تم إزالة تشوينات من الطوب الأبيض قبل استخدامها فى البناء على الأرض الزراعية بقرية 16z التابعة للوحدة المحلية بقرية سيدى عقبة بالمحمودية.