أنجيلا ميركل: خروج اجتماع المجلس الأوروبى بلا نتيجة أمر متوقع

كتبت: هناء أبو العز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن اجتماع المجلس الأوروبى حول صندوق إعادة الإعمار الأوروبى كان متوقعا له ألا يخرج بنتيجة مضيفة : إن الجسور التي لا يزال يتعين علينا بناؤها كبيرة، وأن هناك أسئلة كثيرة لا تزال دون إجابة، وأوضحت ميركل أن ألمانيا راضية عن البنية الأساسية لصندوق التنمية. في الوقت نفسه، لا تزال هناك سلسلة كاملة من الأسئلة، على سبيل المثال ، يجب توضيح قاعدة البيانات التي تشير إليها المدفوعات.

وقالت ميركل: إننا نواجه أكبر تحد اقتصادي في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تكون الإجراءات التي نتخذها متطابقة أيضًا، بما يعني أن هذه الإجراءات يجب ألا تأتي في مرحلة ما ، ولكن يجب أن تأتي بطريقة تؤدي أيضًا إلى خلق الثقة في التنمية الاقتصادية في أوروبا بعد هذا الوباء، وأضافت ميركل، أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، أعلن الدعوة لحضور اجتماع آخر في بروكسل في منتصف يوليو، ولكن يجب إعداد مقترحات جديدة.

كما تعامل رؤساء الدول والحكومات مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واتفقوا على ضرورة تسريع المفاوضات، وكان لا بد من التوصل إلى اتفاق في الخريف حتى يتمكن الطرفان من التصديق عليه في الوقت المناسب قبل نهاية العام.

كما نوقشت اتفاقية مينسك، ووافق رؤساء الدول والحكومات على تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.