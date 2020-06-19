أمن بورسعيد يرفع الحواجز الخرسانية من أمام قسم شرطة الزهور.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

واصلت مديرية أمن بورسعيد بقيادة اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أعمال رفع الحواجز الخرسانية من أمام المنشآت الشرطية، حيث تم رفع كافة الحوائط الخرسانية التي كانت تحيط مبني قسم شرطة الزهور، بحضور السعيد رخا، رئيس حي الزهور والأجهزة التنفيذية بالحي، وبدأت الروافع والمعدات الثقيلة في تنفيذ الإجراء ورفع الحواجز وفتح الشارع.

ومن جانبة وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد على مبادرة إزالة الحواجز والجدران الاسمنتية فى محيط المنشأت الشرطية بالمحافظة والتى انطلقت بإزالة الحواجز المحيطه بمبنى مديرية الأمن وفتح المحور الملاصق فى الاتجاهين وتواصلت بإزالة حواجز أقسام الشرطه بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد .

وأكد محافظ بورسعيد، لأن الإزالة جاءت لتؤكد على أجواء الهدوء والاستقرار السائدة بالبلاد والتى تعد الركيزة الأساسية للنهوض بمصرنا الغالية فى جميع المجالات، ولدفع المشروعات القومية والتنموية القائمة على أرض بورسعيد.