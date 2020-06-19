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أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته بعد 24 ساعة من تغيبه.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:23 م
أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته بعد 24 ساعة من تغيبه.. صور أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته
الشرقية- فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في أقل من 24 ساعة، من إعادة طفل عمره 7 سنوات لأحضان أسرته، بعد تركه المنزل للتوجه إلى أقارب والدته وضل الطريق، وتم إخطار نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث الشرقية، بلاغا من "السيد م ح" مقيم المناجاة دائرة مركز الحسينية باختفاء ابنه "أدهم" 7 سنوات، ولم يتهم أحد.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، أن الطفل استقل سيارة من أمام القرية للتوجه إلي أقارب والدته بمركز منشاة أبوعمر لكنه ضل الطريق ونزل بقرية بحر البقر، وتم التوصل لمكانه وعودته إلى أسرته في أقل من 24 ساعة من البلاغ. وأعربت أسرة الطفل عن خالص شكرها لرجال الشرطة بمديرية أمن الشرقية، بسرعة الاستجابة وإعادة الطفل.

أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته (1)
 
أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته (2)
 
أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته (3)
 
أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته (4)

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قرية المناجاة

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