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أكبر قبة بالشرق الأوسط.. افتتاح جامع فى "تبوك" بدون أعمدة على مساحة 7100متر

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:23 م
أكبر قبة بالشرق الأوسط.. افتتاح جامع فى "تبوك" بدون أعمدة على مساحة 7100متر المسجد
كتب خالد إبراهيم

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يبدأ اليوم المصلون فى "تبوك"، أداء أول صلاة جمعة فى جامعة تبوك، والذى يعتبر واحدا من أشهر المعالم الشهيرة على مستوى جامعات المملكة العربية السعودية، وذلك كونه يختلف عن معمار أى مسجد آخر، حيث يتكون من قبة عملاقة بلا أعمدة وتمّ بناؤه معلمًا يحتفي بالحضارة الإسلامية والعمرانية لمدينة تبوك، ومركزًا بارزًا لعلوم الدين الإسلامى، بحسب ما ذكرة صحيفة "المواطن  السعودية".

موقع المسجد يتميز بأنه بجانب برج الجامعة وكلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية كى يتسنى للموظفين والزائرين والطلاب الوصول له بسهولة، وأيضا يتميز بمجموعة من الصفات المعمارية التى تجعله أحد أروع التحف المعمارية على مستوى المساجد وتبلغ مساحته 7100 متر مربع، وسعته 3450 مترًا مربعًا، ويحتوي على مئذنتين كل مئذنة بارتفاع 50 مترًا، وتم تجليد القبة الخاصة بالسقف بالفسيفساء بمساحة 5887 مترا، وتم كساء المداخل بترابيع جرانيت، ولأرضية صحن المسجد ترابيع رخام وحوائط زجاجية، أما الساحات الخارجية فغطيت بمساحات خضراء وأحواض للأشجار.

أثناء وجود المصليين
أثناء وجود المصليين

 

ساحة المسجد
ساحة المسجد

 

قبة المسجد
قبة المسجد

 

واحتفى الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية، بالمسجد، بإعتباره تحفة معمارية، من خلال موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث انتشرت الفيديوهات لأول صلاة جمعة من داخل المسجد.

 

 


قبة

الشرق الأوسط

جامع تبوك

مسجد

المملكة العربية السعودية

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