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أكاديمية البحث العلمى تنظم مؤتمر افتراضى لطلاب الدراسات العليا بالوطن العربى

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:17 م
أكاديمية البحث العلمى تنظم مؤتمر افتراضى لطلاب الدراسات العليا بالوطن العربى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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دعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وإتحاد مجالس البحث العلمى العربية طلاب الدراسات العليا للمشاركة فى المؤتمر العربى الافتراضى الأول لطلاب الدراسات العليا تحت عنوان "التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها فى خدمة التنمية المستدامة بالوطن العربى" والذى سيقام فى الفترة من 21-23 يونيو 2020 من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية WWW.ASRT.SCI.EG، وتنظمه المدرسة العلمية البحثية المصرية ومجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

 

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، إن ذلك يأتى ضمن أهداف الأكاديمية لتسخير كافة إمكانياتها للمعاونة فى بناء الانسان المصرى و تأهيل الكوادر العلمية الشابة والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

ويستهدف المؤتمر شباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية بالوطن العربى بهدف تعزيز التعاون العلمى والبحثى بين جامعات الوطن العربى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبادل الافكار وفرص التعاون بين شباب الباحثين بالوطن العربى، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لشباب الباحثين من طلاب الجامعات والمراكز البحثية بالوطن العربى، كما سيتناول المؤتمر 54 ورقة بحثية فى المجالات الهندسية والبيئة والطبية والزراعية وأمن المعلومات.

 

 


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