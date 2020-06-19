أعضاء جمعية يزعمون استيلاء رئيسها على 9 ملايين.. والمتهم:اشترينا بها أراضي

كتب محمود عبد الراضى

تضرر أعضاء إحدى الجمعيات من رئيسها لاستيلائه على 9 ملايين من الأعضاء وعدم رد المبالغ إليهم، وتبين أنه اشترى بها أراضي خاصة بالجمعية.

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص "طبيب بيطرى – أمين صندوق إحدى الجمعيات التعاونية بالمنصورة" وآخرين، تضرروا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ، لاستيلائه على 9 مليون جنيه من أعضاء الجمعية وعدم رد المبالغ المستولى عليها.

وبالفحص تبين أنه في 6 مايو الماضي، ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من طبيب بالمعاش وآخرين بتضررهم من رئيس مجلس إدارة الجمعية، والكائن مقرها بدائرة القسم لقيامه بجمع مبالغ مالية من كل عضو من المشتركين بالجمعية وإيداعه بحساب الجمعية بأحد البنوك، وذلك لبناء مساكن بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط وبمنطقة قولونجيل بالمنصورة.

وبإستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته أيد مضمون ما قرره الشاكى بأن الجمعية قامت بشراء أراضى بالمناطق ، وتم وضع الأساسات وسبب عدم إستكمال أعمال البناء هو عدم قيام الأعضاء بسداد المبالغ المالية المقررة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانوني.