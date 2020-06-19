اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 12:49 م
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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:10 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020 عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.27 ريال سعودى، وجاءت اسعار العملات اليوم  فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

 

دولار أمريكى (USD)
 

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.21 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.24 يورو.

 

  جنيه استرلينى (GBP)
 

1 جنيه استرلينى = 4.67 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

 

دولار كندى (CAD)
 

1 دولار كندى = 2.76 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

 

دولار أسترالى (AUD)
 

1 دولار أسترالى = 2.57 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالي.

 

  ين يابانى (JPY)
 

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.48 ين ياباني.

  جنيه مصرى (EGP)
 

1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 4.31 جنيه مصري

 

  درهم إماراتى (AED)
 

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي

 

  جنيه سودانى (SDG)
 

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني

 

  دينار جزائرى (DZD)
 

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 34.44 دينار جزائري

 

  دينار بحرينى (BHD)
 

1 دينار بحرينى = 9.936 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني

 

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

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