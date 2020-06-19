اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 12:49 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:20 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 19-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 209.13 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  209.13 ريال  بما يعادل  55.74 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  191.70 ريال  بما يعادل  51.09 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 182.99 ريال  بما يعادل  48.77 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  156.85 ريال  بما يعادل  41.80 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  121.99 ريال  بما يعادل  32.51 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  104.56 ريال   بما يعادل  27.87 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,504  ريال   بما يعادل  1,733 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,464 ريال   بما يعادل   390.16 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 209,128 ريال  بما يعادل 55,736 $

 

وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.


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عيار 18

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