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أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. و"الفراخ" تبدأ من 21 جنيهاً للكيلو بالمزرعة

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:15 ص
أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. و"الفراخ" تبدأ من 21 جنيهاً للكيلو بالمزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-6-2020 ، استقراراً فى الأسواق، وذلك بحسب ما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة . 
 
وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن يشهد استقرار في الأسعار مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل الكيلو من المزرعة 21-22 جنيهاَ، على أن تباع في محلات التجزئة بسعر يتراوح بين 25-27 جنيهاً للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأشار "السيد"، في تصريح لـ"اليوم السابع"،  إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محلياً وزن 1 كيلو جرام تباع للمستهلك بسعر 33 جنيهاً للكيلو، ويبلغ أسعار الدواجن البلدى تسليم المزرعة 28 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 32 – 34 جنيهاً.
 
وبالنسبة لأسعار البيض، قال رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن كرتونة البيض سجلت 23 جنيها من المزرعة، وأن سعرها فى السوق للمستهلك يتراوح بين 28 – 30 جنيها حسب المنطقة.
 
وكان رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد، أكد أن إعلان مصر كأحد الدول الخالية من إنفلونزا الطيور يعد إنجازاً كبيراً للجهود التى بذلتها وزارة الزراعة والقائمين عليها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع منتجى الدواجن حيث أسفرت الجهود المشتركة على هذا الانجا .
 
 
وحول أهمية هذا الإعلان بالنسبة لصناعة الدواجن فى مصر أكد سيد فى تصريح لـ"اليوم السابع "، أن الإنتاج المحلى المصرى أصبح به فائض مناسب يفتح مجالا أمام المنتجين والمصنيعين للدواجن فى التصدير وفتح أسواق جديدة وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة الإنتاج ودخول استثمارات جديدة للقطاع خلال المرحلة القادمة .

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