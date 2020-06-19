أسرة تبلغ أمن الدقهلية بمصرع شاب شنقا داخل غرفته بطلخا

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ بانتحار شاب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بقرية بطرة التابعة لدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، وجود جثة لشاب معلقة فى سقف حجرة النوم ومربوط فى حبل بسقف الغرفة، وتبين ان الجثة لشاب يدعي حمدي احمد عبد الغفار 18 سنة، وبسؤال أسرته أشاروا إلى مروره بحالة نفسية سيئة الفترة الماضية، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي طلخا العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



