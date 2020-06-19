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آر.بي.سي: رئيس صندوق سيادي روسي يقول لا جدوى لتمديد تخفيضات أوبك+

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:21 ص
آر.بي.سي: رئيس صندوق سيادي روسي يقول لا جدوى لتمديد تخفيضات أوبك+ اوبك
(رويترز)

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أبلغ كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادي الروسي، آر.بي.سي أنه لا جدوى لتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون في ظل تعافى الاقتصادات العالمية والطلب على النفط.

ويخفض منتجون الإنتاج حاليا بقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية، بعد أن انخفض الطلب على النفط بمقدار الثلث.

وأمس الخميس، تركت لجنة من مجموعة أوبك+ للمنتجين الباب مفتوحا أمام تمديد أو تخفيف تلك التخفيضات اعتبارا من أغسطس آب، بينما مارست ضغطا على عدد من الدول، مثل العراق وقازاخستان، لتحسين معدل التزامهما.

وقال ديمترييف، أحد كبار مفاوضي موسكو، لصحيفة آر.بي.سي اليومية في مقابلة "نرى بالفعل أن الاقتصادات بدأت تخرج من فيروس كورونا والأسواق تتعافى، مما يدعم طلب النفط، لذا لا جدوى لتمديد القيود الصارمة لأكثر من شهر (حتى يوليو تموز)".

وتدعو الخطط الحالية إلى تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أغسطس آب وأن يظل عند ذلك المستوى حتى ديسمبر كانون الأول.

 

 

 


أوبك

الاقتصاد

فيروس كورونا

كورونا

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