5.4 % تراجعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية فى مارس الماضي

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الخميس البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2020.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 108.8خلال شهر مارس 2020 (أولـي) مقابل 115.0 خلال شهر فبراير 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.4٪.

وأضاف البيان أن الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 203.91 خلال شهر مارس 2020، مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 183.01 بارتفاع قدره 11.4٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب للاستعداد لشهر رمضان.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 179.73 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث بلغ 158.21 بارتفــاع قدره 13.6% وذلك بسبب ارتفاع الطلب لدخول موسم الصيف.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنسوجات 69.72 خلال شهر مارس 2020، مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث بلغ 82.16 بنسبة انخفاض قدرها 15.1% نظرا لانخفاض عدد ساعات العمل والعمالة نتيجة لازمة الكورونا، كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 80.96 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 89.15 بانخفاض قدره 9.2٪ وذلك بسبب توقف خطوط الإنتاج وانخفاض عدد العمالة.