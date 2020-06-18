اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5.4 % تراجعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية فى مارس الماضي

الخميس، 18 يونيو 2020 08:59 ص
5.4 % تراجعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية فى مارس الماضي اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الخميس البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2020.

 

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 108.8خلال شهر مارس 2020 (أولـي) مقابل 115.0 خلال شهر فبراير 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.4٪.

 

وأضاف البيان أن الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 203.91 خلال شهر مارس 2020، مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 183.01 بارتفاع قدره 11.4٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب للاستعداد لشهر رمضان.

 

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 179.73 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث بلغ 158.21 بارتفــاع قدره 13.6% وذلك بسبب ارتفاع الطلب لدخول موسم الصيف.

 

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنسوجات 69.72 خلال شهر مارس 2020، مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث بلغ 82.16 بنسبة انخفاض قدرها 15.1% نظرا لانخفاض عدد ساعات العمل والعمالة نتيجة لازمة الكورونا، كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 80.96 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 89.15 بانخفاض قدره 9.2٪ وذلك بسبب توقف خطوط الإنتاج وانخفاض عدد العمالة.

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الصناعات التحويلية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة