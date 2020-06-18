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2 مليون جنيه لتطوير المعمل المركزى بكلية العلوم بجامعة بنها

الخميس، 18 يونيو 2020 12:48 م
2 مليون جنيه لتطوير المعمل المركزى بكلية العلوم بجامعة بنها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن توقيع عقد اتفاق تعاون بين كلية العلوم وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لرفع القدرات والامكانيات المعملية للمعمل المركزى بالكلية بتمويل قدرة 2 مليون جنيه.

وقال السعيد فى بيان إن هذا يأتى فى اطار المبادرة التى اطلقتها الاكاديمية لدعم كليات العلوم بالجامعات تحت اسم   science Up Grade Up  والتى تعطى الأولوية للعلوم الأساسية وبناء قدرات المعامل البحثية المركزية.

ومن جانبة أضاف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها  لشئون الدرسات العليا والبحوث أن مثل هذة المشروعات تدعم بناء قاعدة علمية قوية وتاتى فى اطار تنفيذ الاستراتجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وان مردود هذا المشروع سيكون سريعا حيث تصل مدة تنفيذة الى 12 شهرا.

واضاف الدكتور لطفى ابوسالم عميد كلية العلوم أن علاقات الشراكة بين الكلية والاكاديمية قديمة حيث تمول الاكاديمية العديد من المشاريع البحثية لهيئة التدريس والباحثين بالكلية وأن الفريق البحثى سيبذل اقصى جهدا لتحقيق جودة مخرجات المشروع.

وصرح الدكتور اسلام شيحة الباحث الرئيسى للمشروع أن الهدف من المشروع رفع القدرات المادية للمعمل المركزى وتطوير الامكانيات المعملية والتعليمية والبحثية للمعمل المركزى بالكلية سواء من خلال الإحلال والتجديد أو اقتناء الأجهزة الجديدة التى تحتاج اليها المدارس الحديثة فى هذة التخصصات المختلفة للعلوم اساسية .

 


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العلوم البحثية

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