اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 12:45 ص
خالد صلاح
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ولي عهد أبو ظبى وعاهل الأردن يبحثان علاقات البلدين

الخميس، 18 يونيو 2020 12:01 ص
ولي عهد أبو ظبى وعاهل الأردن يبحثان علاقات البلدين عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.


الأردن

الإمارات

الملك عبد الله الثانى

محمد بن زايد

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