اليوم السابع
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وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات المركزي ويوجه بسرعة تشغيل الحضانات

الخميس، 18 يونيو 2020 07:53 م
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات المركزي ويوجه بسرعة تشغيل الحضانات
سوهاج محمود مقبول

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تفقد اليوم وكيل وزارة الصحة مستشفى العسيرات المركزي بسوهاج حيث تم المرور  على قسم الإستقبال والطوارئ ومراجعة خط سير المرضى إلى وداخل القسم ، ومراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع النوبتجيات على الطاقم الطبي وكان برفقته الدكتور أيمان رياض مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج والدكتور طارق الخطيب مدير المستشفى.

 

وشملت الجولة التفقدية غرفة الكشف داخل الاستقبال وتم التشديد على سرعة التعقيم والتطهير وتوضيح الكيفية الصحيحة لتلافي نقل العدوى وتجنب إصابة مستقبلي الخدمة الطبية ، و التنوية على وجود وتوافر جميع المستلزمات اللازمة لعمليات التعقيم والتطهير وأشار إلى سرعة استجابة المديرية لاي احتياج من قبل المستشفى

 

وأستكمل وكيل الوزارة جولته التفقدية  بمعمل التحاليل وتم التأكد من توافر المحاليل والكيماويات وجميع اللوازم الضرورية داخل المعمل ، وبالمرور على أعمال التطوير داخل المستشفى لوحظ انه جاري تجهيز قسم عزل يتضمن 3 غرف إقامة بسعة سريرية 12 سرير بالاضافة الى غرفتين  بسعة سرير لكل غرفة وتم المرور على وحدة الغسيل الكلوي للبالغين و الأطفال حيث ان سعة وحدة البالغين تحتوي على سعة سريرية عددها 7 أسرة و وحدة الأطفال على 3 أسرة ، و وضح مدير المستشفى أنه سوف يتم تحديد غرفة غسيل كلوي لعزل مرضى الغسيل الكلوي في حالة الاصابة بفيروس كورونا ، وقام جميعه بالتأكد من توافر الأدوية وعدم وجود اي نقص او عجز في المستلزمات داخل القسم ، والاشادة بطاقم تمريض قسم الكلى لما لوحظ من التزام بالواقيات الطبية .

 

وعلى هامش الجولة نوه المستشفى عن وجود عملية إنشاء للعيادات الخارجية بالجهود الجهود الذاتية ولكن توقفت الإنشاءات به لعدم توافر الدعم المادي ، الامر الذى دعى وكيل الوزارة بالتوجية بسرعة إستكمال اعمال الانشاء به لما سوف تقدمه تلك الإنشاءات من إضافة كبيرة للمستشفى ،

 

وانهى جولته  بتفقد وحدة عناية القلب الخاصة بالمستشفى والتي تحتوي على سعة سريرية عددها 4 أسرة ، وأشار إلى عمل فواصل لوحدة عناية القلب عن باقي الاقسام و وجه لإدارة المستشفى بسرعة تشغيل وحدة عناية القلب لأهميتها  ، وبالمرور على قسم الحضانة تلاحظ خلو الحضانة من الحالات وبعد التساؤل عن عدم إستقبال الحضانة لحالات الأطفال ذوي الاحتياج للرعاية الطبية تبين وجود مشكلة في شبكة الغازات تشكل عائق لسير العمل بسلاسة داخل الحضانة والتوجيه إلى سرعة عمل اللازم وصيانة شبكة الغازات ، وضرورة التحسين المستمر والتطوير من مستوى الخدمة داخل المستشفى .

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات (1)
 
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات (2)
 
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات (3)
 
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات (4)
 
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات (5)

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