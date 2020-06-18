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وكيل زراعة كفر الشيخ: ردم 70 فداناً مزارع سمكية مخالفة وإعادة زراعة الأرض

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 ص
وكيل زراعة كفر الشيخ: ردم 70 فداناً مزارع سمكية مخالفة وإعادة زراعة الأرض الدكتور ناجح فوزى غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور ناجح فوزى غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه وجه بحصر بمزارع الدواجن والمواشى ومصانع الأعلاف على مستوى محافظة كفرالشيخ بالاشتراك مع مسئولى الطب البيطرى بالمراكز،لمتابعتها، موجهاً بحل المشكلات، مشدداً على حل مشاكل المزارعين ونقل التوصيات الفنية للنهوض بالإنتاج الزراعي.

 وأضاف غريبة، تمكن عدد من المزارعين بزمام جمعية المنشية الجديدة الزراعية من ردم المزارع السمكية،واعاده الأرض إلى حالتها الأولى وذلك بمعرفتهم وتنفيذا للتعليمات وذلك فى وجود رجال الإدارة الزراعية ببلطيم والمساحة التى تم تسويتها 70 فدان تقريبا ،ومازال العمل مستمر الذى يقوم به المزارعين احتراما للقوانين ،تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدولة المصرية لمنع وجود أى حالات للتعديات على الأراضى الزراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن هناك تنسيق كبير بين المديرية ومجالس المدن ،لمنع التعديات على الأراضى الزراعية بأى صورة من الصور، مؤكداً أنه عقد اجتماعاً لمناقشة كيفية وضع آلية محددة لتوزيع المبيدات والتقاوى من خلال منافذ الجمعيات بالتنسيق مع التعاونيات، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة وبشكل يومى على محلات الاتجار فى المخصبات الزراعية والمبيدات والأسمدة،و توعية القائمين بالاتجار فى " المخصبات، المبيدات، الأسمدة " بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن ،وضبط أى كميات مخالفة للقانون والتعليمات واتخاذ الإجراءات حيالها ،والتنسيق مع مباحث التموين فى هذا الشأن .


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