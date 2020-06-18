وكيل تعليم الشرقية يترأس اجتماع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا عن بعد باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة خارج المحافظة، بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية، مصطفى خريبة مدير إدارة تنسيق المتابعة، طارق عبد الرشيد مدير مركز التطوير التكنولوجى، أسعد فاروق ماضى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ومندوب لجنة الإدارة بقطاع المنصورة.

وأوضح رمضان عبد الحميد حسن، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتابع باهتمام كافة استعدادات لامتحانات الثانوية العامة .

ووجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمديرى عموم الإدارات التعليمية والفريق المعاون لهم لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير المبانى والمدارس ومقر لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والاستراحات.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفانى والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط .

وشدد رمضان على تنفيذ تعليمات الوزارة بضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين الساعة 8 صباحًا والصعود للجان الفرعية فى تمام الساعة 10 صباحًا ، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضى لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان وتجهيز سلة قمامة حديد يترك بها الكمامات التى يحضر بها الطالب للجنة والتخلص منها عن طريق المختصين وتسليمه الكمامة الخاصة به كل يوم والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

وكذلك تمت مناقشة طرق توزيع كراسات البوكلت على الطلاب مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم رئيس اللجنة بنقل كل التعليمات اللازمة للتعامل مع الطلاب وأوراق الإجابة للملاحظين.

و شدد "رمضان" على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة صناديق الأسئلة، وكيفية التعامل داخل اللجنة وكذلك الحرص على معرفة تشكيل اللجان الفرعية، مؤكدا على تنفيذ تعليمات الوزارة بالالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذى أعلنت الوزارة عنه، وفى حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة فى المواعيد المحددة يعتبر تقديره "عدم اجتيا"، ويستوجب دخول الطالب الدور الثانى بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق فى التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

واستعرض "رمضان"، أهم القواعد والتعليمات التى يجب الالتزام بها، وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة وعدم تشغيل المراوح منعا لانتقال الفيروسات، والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة، مع التصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.