وكيل أوقاف الأقصر يتابع انتظام وسير العمل داخل إدارة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت إدارة الأوقاف بمدينة الطود، اليوم الخميس، فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، وذلك لمتابعة العمل داخل الإدارة، والتقى بقيادات أوقاف الطود وقام بالإطمئنان على سير العمل بالإدارة، ومتابعة التطورات والتعليمات وتنفيذ منشورات الوزارة.

وقام الشيخ صلاح نور وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، خلال لقائه برجال أوقاف الطود، بالتوجيه بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لحسن سير العمل وانتظامه، وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تخصيص 10 منافذ بالمحافظة، بشأن بدأ العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام 2020.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام، يعد لبنه من لبنات العمل الإجتماعى، والذى هو يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام، وتعظيماً للمردود الذى تقوم به الوزارة، فيسر أوقاف الأقصر أن تعلن عن المنافذ التى تم تخصيصها على مستوى المديرية لبيع صكوك الأضحية، وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن تلك المنافذ المخصصة هى كما يلى:"مسجد الرحمن الحاج صبرى بجوار فندق إيزيس – مسجد العتيق بالعوامية – مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود – إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري _ مسجد فاطمه الزهراء بشرق السكه الحديد بمدينة الاقصر)، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين فى شراء صكوك الأضاحى.



وكيل مديرية أوقاف الأقصر يتابع إنتظام وسير العمل داخل إدارة الطود (1)



وكيل مديرية أوقاف الأقصر يتابع إنتظام وسير العمل داخل إدارة الطود (2)