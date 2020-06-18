اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة طفل بعد إجباره على شرب 3 لترات ماء لمدة 4 ساعات بكولورادو الأمريكية

الخميس، 18 يونيو 2020 07:34 م
وفاة طفل بعد إجباره على شرب 3 لترات ماء لمدة 4 ساعات بكولورادو الأمريكية الوالدان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية القبض على رجل وامرأة، تسببا في وفاة ابنهما البالغ من العمر 11 عاما، بعد إجباره على شرب 3 لترات من الماء، ووفقا لصحيفة "نيويورك ديلى" الأمريكية، أجبر ريان سابين البالغ من العمر 41 عامًا، وزوجته تارا سابين البالغة من العمر 42 عامًا، ابنهما زكاري سابين على شرب نحو لترين من الماء يوميًا ظنا منهما أنه يعاني من مرض في المسالك البولية.

550111


وبحسب الصحيفة، في شهر مارس، عشية وفاته، أجبر الصبي على شرب نحو ثلاثة لترات من الماء لمدة أربع ساعات، وبدأ بعدها بالتقيؤ، واشتكى من آلام في الساق ثم أغمي عليه، وفى الصباح الباكر، استفاق الأب ابنه ليجد ابنه مستلق في سرير من الدماء والبلغم ملء فمه، وقد فارق الحياة.

يذكر أن شرب كميات كبيرة من المياه يمكن أن تؤدي إلى تقليل الصوديوم في الدم، ما يسبب القيء والهذيان وأحيانا الوفاة.


كولورادو

أمريكا

ماء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة